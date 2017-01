Pub

O internacional português Rolando marcou esta sexta-feira o terceiro golo do Marselha na goleada por 5-1 sobre o Montpellier. Foi também o primeiro jogo de Patrice Evra ao serviço dos marselheses.

Começou forte o Marselha, com dois golos de Gomis, aos 04 e 20 minutos, formação que chegaria ao intervalo já com 3-0, com o tento do jogador luso. Após livre de Thauvin, Rolando apareceu a cabecear para golo, numa jogada em que acabou por ser atingido na cara.

No segundo tempo, o argelino Boudebouz encurtou a distância, para 3-1, aos 49 minutos, mas foi curta a reação dos visitantes, que ainda sofreriam mais dois golos até ao apito final.

Aos 77 minutos, Thauvin assistiu para o 'tri' de Gomis e, aos 88, foi ele mesno quem fechou o marcador, de grande penalidade.

Destaque para o regresso de Patrice Evra ao campeonato francês, aos 33 anos, após o antigo monegasco ter evoluído em clubes de topo, como o são o Manchester United e a Juventus. Ainda sem o ritmo competitivo para um jogo completo, Evra acabou por ser utilizado em 72 minutos.

Com esta vitória, no arranque da 22.ª jornada da liga francesa de futebol, o Marselha sobe ao sexto lugar com 33 pontos, a quatro do Lyon, que está em quinto.