Jornal suíço 'Blick' adianta que o tenista assinou um acordo no qual se compromete a disputar o torneio ATP 500 de Basileia, sua terra natal, até 2019, altura em que terá 38 anos

É certo, Roger Federer não se vai retirar antes de 2019. Tinham ficado algumas dúvidas no ar quando o suíço na cerimónia pós-Open da Austrália pois o tenista não deu como garantida a sua presença em eventos futuros daquele torneio, contudo, segundo o jornal suíço Blick, Federer assinou um acordo no qual confirma a sua presença no ATP 500 de Basileia até 2019, o qual já ganhou em sete ocasiões.

Para 2017, o tornerio helvético já tem asseguradas as participações dos dois tenistas suíços de maior cartel; Roger Federer e Stanislas Wawrinka.