Os dois tenistas defrontaram-se na plataforma sobre o rio Limmat, com roupa casual e a ritmo de treino, tendo em vista a partida de hoje à noite no Hallenstadion

O suíço Roger Federer e o britânico Andy Murray fizeram esta segunda-feira um jogo de ténis numa plataforma sobre o rio Limmat, em Zurique, na Suíça, antes de se defrontarem, à noite, num encontro com fins solidários.

Os dois tenistas defrontaram-se na plataforma flutuante, com roupa casual e a ritmo de treino, como preparação para a partida de hoje à noite no Hallenstadion, cujos ingressos revertem para a Fundação Roger Federer.

O britânico, líder do ranking ATP, e o 'veterano' suíço, quarto jogador mundial, viram ainda a plataforma mudar de sítio durante o primeiro jogo, como forma de promoção do encontro noturno.

A Fundação Roger Federer apoia projetos de educação em seis países, como a Suíça ou a África do Sul, e oferece apoios e bolsas a crianças nascidas em contextos de pobreza extrema.

Criada em 2003, a instituição apoia cerca de 275 mil crianças e quer chegar a um milhão em 2018, revelam os dados publicados no programa do jogo de hoje.

Com programas no Botsuana, Malawi, África do Sul, Zâmbia, Zimbabué e Suíça, a fundação investiu em 2016 mais de seis milhões de euros em apoios.