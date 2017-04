Pub

Na prova feminina do LQS, mais uma vez, o poderio francês a fazer-se sentir, com Alice Lemoigne e Justine Dupont a protagonizarem uma dobradinha tricolor. Kathleen Barrigão conseguiu um honroso terceiro lugar.

Rodrigo Sphaier surfou, em casa, para o triunfo no Caparica Longboard Pro, etapa LQS do Caparica Primavera Surf Fest, que também distinguiu a portuguesa Kathleen Barrigão, no terceiro lugar da competição feminina.

Sphaier, campeão sul-americano de Longboard, surfa com pranchas do shaper da Caparica Luís Lufi Bento e, como tal, contou com numerosa claque de apoio na areia. Empurrado pelos amigos ou não, certo é que o brasileiro saiu por cima de uma batalha com os irmãos Delpero, em que Antoine acabou em segundo e Edouard em terceiro. Emilien Fleury fechou um pódio quase totalmente francês.

"Já é o terceiro ano que aqui venho e já conheço relativamente as ondas da Caparica. Mas surfei com atletas de alto nível que competem no Mundial pelo que é sempre motivador vencer-lhes, sobretudo em início de temporada. É a minha segunda prova da época e triunfar aqui, rodeado dos meus amigo e com o apoio do Lufi que me faz as pranchas é muito saboroso", congratulou-se Sphaier.



Referência nesta prova para o português Diogo Gonçalves, vencedor da etapa do Nacional de Longboard ainda chegou às meias-finais, mas não conseguiu superar a forte concorrência internacional.

Na prova feminina do LQS, mais uma vez, o poderio francês a fazer-se sentir, com Alice Lemoigne e Justine Dupont a protagonizarem uma dobradinha tricolor. Kathleen Barrigão conseguiu um honroso terceiro lugar e a britânica Emily Currie foi quarta classificada. "O meu objectivo é sempre ir o mais longe possível em todas as competições em que entro, mas este terceiro lugar ultrapassou as minhas expectativas", confessou a ex-campeã nacional.

O Caparica Primavera Surf Fest termina este domingo, tendo contabilizado 1000 atletas, 309 deles internacionais, de 24 nacionalidades, distribuídos por 11 competições desportivas, com destaque para o Caparica Pro, etapa do Circuito de Qualificação Mundial de Surf; o Caparica Longboard Pro, Circuito de Qualificação do Mundial de Longboard, e o Caparica Junior Pro, etapa do Circuito Mundial Júnior.