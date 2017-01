Pub

Extremo do Leicester superou Aubameyang e torna-se o primeiro argelino em 30 anos a ser eleito o melhor jogador de África

O argelino Riyad Mahrez foi eleito o melhor futebolista africano de 2016, distinção que premeia a brilhante época de 2015/16 que protagonizou ao serviço do Leicester, inesperado campeão de Inglaterra.

O extremo de 25 anos superou o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, goleador dos alemães do Borussia Dortmund, vencedor do prémio no ano anterior, e do avançado senegalês Sadio Mane, do Liverpool.

Quase 30 anos depois, a Argélia consegue conquistar uma terceira Bola de Ouro africana depois de Lakhdar Belloumi, em 1981, e de Rabah Madjer, em 1987, autor do célebre toque de calcanhar que nesse ano abriu o caminho à reviravolta no marcador na final da Taça dos Campeões Europeus conquistada pelo FC Porto na final frente ao Bayern Munique.

Com 17 golos marcados na I Liga inglesa, Mahrez foi um das 'pedras nucleares' do Leicester, que conquistou o título contra todas as previsões e superando as grandes equipas e crónicos candidatos.

De resto, os seus pares na Premier League fizeram-lhe justiça ao elegê-lo o melhor jogador de um dos campeonatos mais duros e competitivos da Europa e o seu desempenho permitiu que se tornasse em 2016 o primeiro argelino a integrar o 'top 10' da Bola de Ouro, ao ficar em sétimo lugar, à frente de Aubameyang, 11.º.

Em relação ao prémio de melhor jogador africano do ano, Mahrez foi eleito após uma votação em que participaram treinadores das seleções que integram as associações filiadas na Confederação Africana de Futebol (CAF) e especialistas de futebol e de comunicação social.