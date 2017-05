Pub

O Rio Tinto anunciou hoje que não vai comparecer ao jogo no terreno do Canelas 2010, da fase de subida ao Campeonato de Portugal de futebol, dos distritais do Porto, colocando em causa as suas aspirações de subida.

Em comunicado, o Rio Tinto revelou que não vai comparecer ao jogo da oitava jornada da fase de subida da Divisão D'Elite, que lidera, com dois pontos de vantagem sobre o Canelas 2010.

Caso se confirme esta falta de comparência, o clube do concelho de Vila Nova de Gaia assume a liderança da competição.

Esta ausência tem essencialmente a ver com a recusa da quase totalidade do plantel em defrontar a equipa gaiense, que, neste caso, será punido com derrota por 3-0 e uma multa de 750 euros.

A recusa prende-se com os incidentes no jogo da primeira volta desta segunda fase, disputado a 02 de abril, e que foi interrompido aos dois minutos, devido à agressão de Marco Gonçalves, avançado da equipa gaiense, ao árbitro José Rodrigues.

Em comunicado, o Rio Tinto não dá qualquer tipo de explicação para esta decisão, ainda assim confirma a não comparência no jogo.

"O Sport Clube de Rio Tinto vem desta forma, junto dos seus associados, simpatizantes e público em geral, informar que vai fazer falta de comparência ao próximo jogo da nossa equipa sénior C.F. Canelas 2010 x S.C. Rio Tinto", lê-se no comunicado do emblema de Gondomar.

Depois de 12 dos 13 adversários se terem negado a jogar contra o Canelas 2010 na primeira fase esta é a primeira vez que um clube recusa defrontar o clube na fase de subida ao Campeonato de Portugal.