Pub

Ukra foi um dos heróis na última vitória dos vila-condenses diante dos encarnados e não duvida de que a equipa de Rui Vitória vai passar um mau bocado no Estádio dos Arcos

O Benfica defronta hoje o Rio Ave em Vila do Conde, em condições parecidas às que encontrou no jogo de há duas épocas, também disputado em final de campeonato. Nesse dia 21 de março de 2015, os encarnados, comandados por Jorge Jesus, lideravam, com três pontos de avanço sobre o FC Porto - precisamente a distância atual - e foram surpreendidos, perdendo no Estádio dos Arcos, por 2-1 . No entanto, os dragões não aproveitaram para reduzir a diferença para um ponto, pois empataram na Choupana com o Nacional (1-1). Curiosamente, os dragões também jogaram na corrente jornada na Madeira, mas diante do Marítimo...

Em grande destaque na partida de há dois anos esteve Ukra, autor do golo do empate que iniciou a reviravolta, depois de o Benfica se ter adiantado por Salvio, logo aos cinco minutos. "Recordo-me muito bem, pois foi um jogo que nos deu mais três pontos para o objetivo que perseguíamos, que era garantir um lugar nas provas europeias. E, claro, ganhar a um grande e marcar um golo é sempre especial", começa por referir ao DN, lembrando que começou o encontro no banco. "Entrei ainda na primeira parte para o lugar do Hassan, que se tinha lesionado e marquei de grande penalidade, já na segunda parte. Nos descontos chegámos à vitória, com um golo do Del Valle", lembra. O penálti foi cometido por Samaris, ao jogar a bola com a mão e o Benfica jogou os últimos minutos com dez elementos, após expulsão de Luisão.

O Rio Ave acabou por decidir a partida num lance perfeito de contra-ataque, mas Ukra recorda que segundos antes "poderia ter sido o Benfica a acabar com o jogo, com o Lima a desperdiçar uma grande oportunidade". No final do desafio, Jorge Jesus lamentou que o Benfica tenha revelado grande sofreguidão na procura da vitória, acabando por sofrer o golo da derrota por descompensar a defesa. "Às vezes mais vale segurar o empate...", referiu.

Ukra só lamenta "o empate do FC Porto nessa jornada com o Nacional, que impediu que ficasse a apenas um ponto do Benfica". Recorde-se que o extremo de 29 anos foi formado nos dragões: "Claro que estou a torcer para que o FC Porto seja campeão. Foi lá que me fiz jogador e homem e sou adepto do clube desde pequeno".

Questionado sobre se este Benfica é mais forte do que o de há dois anos, defende que "o nível é semelhante, tendo um plantel formado por grandes jogadores". Luisão, Pizzi, Salvio e Jonas deverão ser os únicos a manter a titularidade, comparando com a partida de 21 de março de 2015. A título de exemplo, na baliza, estava Júlio César, Maxi Pereira era o defesa direito e Lima acompanhava Jonas no ataque.

Ninguém joga melhor que o Rio Ave

Ukra, correntemente a jogar no Al Fateh, da Arábia Saudita, não duvida de que o Rio Ave vai dificultar a vida ao Benfica. "Sempre que posso assisto aos jogos da equipa e tenho gostado muito do futebol apresentado. Já havia muita qualidade quando o treinador era o Capucho, mas agora com Luís Castro a equipa joga de uma forma mais equilibrada e consigo perceber uma maior tranquilidade", sublinha, não estranhando que "vários comentadores já tenham defendido ser a equipa que melhor joga em Portugal, algo que eu concordo". De resto, sublinha "o crescimento sustentado do clube, que no início de cada época é sempre apontado como candidato à Liga Europa". Algo que se volta a confirmar, com a equipa a ocupar o 7.º lugar, discutindo com Sp. Braga e Marítimo as duas últimas vagas.

O futebolista do Al Fateh aposta num triunfo vila-condense, com golo apontado por um jogador que lhe enche as medidas. "Acho que o Rio Ave vai ganhar 1-0 com um golo do Krovinovic, que está a fazer uma grande época. Na temporada passada, ele jogou pouco, mas via nos treinos a sua enorme qualidade, só precisava de mais oportunidades. Não me surpreende que seja falado para o Sporting, seria uma excelente opção e ele está preparado para um grande", defende, a propósito do médio croata de 21 anos, autor de cinco golos na I Liga. Para além de Krovinovic, Ukra destaca as "grandes qualidades técnicas do Rúben Ribeiro e a época fantástica do Roderick, fazendo uma dupla espetacular de centrais com o Marcelo, uma das melhores em Portugal".

Caso a previsão não se revele certeira e o Benfica ganhe, não acredita que o campeão nacional fique encontrado. "Só se o FC Porto voltar a escorregar com o Marítimo [estas declarações foram feitas no jogo do Funchal]. Ficam a faltar duas jornadas, mas o Benfica terá equipas complicadas pela frente, o V. Guimarães e o Boavista", realça, não escondendo que esperava mais dos dragões. "Têm falhado sempre que o Benfica não ganha, o que não era muito normal. Mas tenho a certeza que o Nuno [Espírito Santo] é o treinador certo. É um homem da casa e quando me orientou no Rio Ave apercebi-me de que tem uma capacidade de liderança 5 estrelas", diz.