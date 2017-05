Pub

O Rio Ave conseguiu, já nos minutos de compensação, empatar em casa do Desportivo de Chaves por 2-2, em jogo da 33.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e continua com ambições 'europeias', adiando tudo para a última partida.

Com este empate, os vila-condenses mantém o sétimo lugar com 46 pontos, não conseguindo atingir a sexta posição que dá acesso a uma qualificação para a Liga Europa na próxima época, que continua ocupado pelo Marítimo, com uma vantagem de três pontos, e que hoje empatou por 1-1 frente ao Estoril.

Com este resultado, o Desportivo de Chaves permanece no décimo lugar com 38 pontos, a dois do objetivo traçado no início da temporada e com uma deslocação a Alvalade na próxima jornada.

O Desportivo de Chaves entrou melhor na partida, mais solto e, por várias vezes, criou perigo ao guarda-redes Cássio com Hamdou Elhouni, logo aos dois minutos, a cruzar com perigo para a área, mas Marcelo estava lá para cortar.

A superioridade dos transmontanos materializou-se ainda só tinham decorridos sete minutos com Fábio Martins a ser protagonista de um golaço, depois de um pontapé forte à entrada da área, não dando hipóteses ao guardião que ainda se esticou, mas sem sucesso.

Pouco depois, o Rio Ave dispôs de uma oportunidade para responder à desvantagem através da marcação de um livre frontal por Rúben Ribeiro, mas a sair muito por cima.

Contudo, os forasteiros despertaram, pegaram no jogo, tinham posse de bola e chegavam com mais perigo à baliza de Ricardo e, à passagem da meia hora, Krovinovic podia ter estabelecido o empate com uma jogada perigosa, mas a bola bateu nas malhas laterais, naquela que seria a real única ocasião de perigo nesta primeira metade.

Depois, a equipa da casa voltou a dar que fazer ao adversário com William, aos 33 minutos, a rematar ao lado.

No reatamento, Braga atirou às mãos do guardião do Rio Ave e, pouco depois, num contra-ataque rápido Heldon surge na área e assiste Guedes que, sem oposição, não falha o alvo e estabelece o empate.

O golo animou os forasteiros que aumentaram a toada ofensiva e corriam atrás da vitória, mas foi o Desportivo de Chaves que voltou a colocar-se na frente do marcador com Pedro Tiba a conseguir fugir a Marcelo e a Cássio e a fazer o 2-1.

Apesar da desvantagem, os comandados de Luís Castro continuavam na luta e numa jogada de contra-ataque Heldon recebe de Rafa e dá para Guedes que não chega a tempo, desperdiçando uma boa oportunidade.

Na reta final, com o jogo dividido, Batatinha, por duas vezes, tentou a sorte, mas ao lado.

Já o cronómetro anunciava os minutos finais quando Tarantini, à frente da baliza, estabelece a igualdade e mantém vivo o sonho da Europa.