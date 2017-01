Pub

O Desp. Chaves chegou a dar a volta à desvantagem, mas o jogo terminou com uma igualdade nos Arcos

O Rio Ave manteve hoje o sexto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao empatar em casa com o Desportivo de Chaves, a duas bolas, em jogo da 16.ª jornada.

Tarantini colocou os vila-condenses em vantagem aos 18 minutos, mas os flavienses deram a volta ao marcador, com golos de Fábio Martins (54) e Rafael Lopes (75), tendo Guedes feito a igualdade, aos 80.

Com este resultado, o Rio Ave mantém o sexto lugar, com 24 pontos, mais um do que o Desportivo de Chaves, que é sétimo.