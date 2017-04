Pub

Torneio de Shenzhen, a contar para o European Tour, é liderado pelo norte-americano Bubba Watson

O golfista Ricardo Melo Gouveia concluiu hoje na 52.ª posição provisória a primeira volta do Shenzhen Internacional, prova do circuito europeu, na qual Filipe Lima segue no grupo dos classificados 114.º posto.

A primeira volta do torneio, liderado pelo norte-americano Bubba Watson, com 66 pancadas, foi interrompida devido ao mau tempo e depois por falta de luz natural, devendo a primeira volta ser concluída na sexta-feira.

Os dois golfistas portugueses já concluíram a volta, com Melo Gouveia a igualar o par do campo, 72, e Filipe Lima a marcar 76 'shots'.

Ricardo Melo Gouveia anulou dois 'bogeys' (uma pancada acima) com dois 'birdies' (uma abaixo), enquanto Filipe Lima marcou um 'birdie', três 'bogeys', e um duplo 'bogey' (duas acima).