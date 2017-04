Pub

Irlandês Paul Dunne lidera, à entrada para a última ronda do Troféu Hassan II

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou o terceiro e penúltimo dia do Troféu Hassan II, em Rabat, prova do European Tour, no 17.º lugar.

No final do dia, Melo Gouveia entregou um cartão com 73 pancadas (par), ao fazer seis 'birdies' (uma pancada abaixo do par) e seis 'bogeys' (uma acima), passando a somar um agregado de 217 (duas abaixo).

O golfista português baixou seis posições, depois de ter terminado o segundo dia no 11.º posto, bem acima do 'cut', que o compatriota Felipe Lima não ultrapassou.

Na liderança da prova, à entrada para o último dia, está o irlandês Paul Dunne, com um total de 211 pancadas (oito abaixo do par), menos duas do que o italiano Renato Paratore e três em relação ao grupo dos terceiros, o dinamarquês Lasse Jensen, o inglês Paul Wearing e o espanhol Pablo Larrazábal.