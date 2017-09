Pub

O golfista português Ricardo Melo Gouveia concluiu hoje o último dia do European Masters, que terminou em Crans Montana, na Suíça, na 20.ª posição, numa prova ganha pelo inglês Matt Fitzpatrick.

Depois de, no sábado, ter terminado o dia em 26.º, Gouveia voltou a estar em bom plano, ao entregar um cartão com um 'eagle' (duas pancadas abaixo), três 'birdies' (uma pancada abaixo) e três 'bogeys', para um total final de 274 pancadas, seis abaixo do par.

O inglês Fitzpatrick, de 23 anos, bateu o australiano Scott Hend no 'play-off' pela vitória final, ao fim de três rondas de 'morte súbita', ao acabar com uma tacada a menos.