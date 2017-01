Pub

Central português vai ser orientado por André Villas Boas

Ricardo Carvalho, de 38 anos, foi anunciado esta segunda-feira como novo reforço do Shanghai SIPG, da China, onde será orientado por André Villas-Boas.

O ex-jogador do FC Porto, Chelsea e Real Madrid, entre outros, estava sem clube desde que terminou contrato com o Mónaco no final da temporada passada, acabando por recusar também algumas ofertas após ter sido campeão europeu ao serviço da seleção em julho de 2016.

O Shanghai SIPG está a reforçar-se bastante no sentido de lutar pela conquista do título chinês e já depois de na temporada passada ter recrutado o brasileiro Hulk, ex-FC Porto, ao Zenit por 55 milhões de euros, já este ano comprou também o canarinho Óscar ao Chelsea, a troco de 61 milhões.