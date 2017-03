Pub

O Inter Movistar, clube onde atua o internacional português Ricardinho venceu a Taça de Espanha frente ao Elpozo Murcia nas grandes penalidades depois de empatarem 4-4 no tempo regulamentar

O Inter Movistar venceu este domingo a Taça de Espanha de futsal, ao bater o ElPozo Murcia na 18ª grande penalidade, depois de as duas equipas terem terminado o prolongamento empatadas 4-4.

A equipa de Ricardinho, que esteve no melhor e no pior do Inter Movistar -- o português fez o 2-2 ao marcar na própria baliza e empatou o jogo para levar a decisão para o prolongamento -, somou o 10º título na Taça de Espanha, o segundo consecutivo.

Nas grandes penalidades, o campeão impôs-se por 9-8, depois de Elías ter falhado e de Pola ter convertido o último penálti.

Na igualada final de Ciudad Real, houve outro português em evidência, já que Cardinal, que não entrou no cinco inicial, fez o 3-2 para o ElPozo Murcia, que não conseguiu segurar a vantagem até ao fim do tempo regulamentar.