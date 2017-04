Pub

Ricardinho afirmou sentir-se "maravilhado" após ter vencido hoje a final da UEFA Futsal Cup, sete anos depois de o ter feito pelo Benfica, enquanto o treinador do Sporting, Nuno Dias deu os parabéns ao Inter Movistar.

Na conferência de imprensa que sucedeu à goleada do campeão espanhol, por 7-0, ao clube português, a estrela portuguesa do Inter, eleito melhor em campo, disse sentir-se "maravilhado depois de ter vencido esta taça outra vez, sete anos depois".

"Uma vez pelo Benfica, em Lisboa, e agora pelo Inter. Sinto-me maravilhado, a equipa trabalhou muito bem. Demos o nosso melhor em ambas as partidas, pelo que penso que merecemos o título", acrescentou o internacional português.

Ricardinho deixou depois um alerta à sua equipa: "Nos últimos sete anos o Inter apenas disputou uma final. O clube precisa de voltar a estar no topo europeu. No último ano, não fomos capazes de ganhar este troféu em casa, mas hoje com o 7-0 mostrámos que somos os melhores".

Nuno Dias começou por "dar os parabéns" ao adversário, considerando que "mereceu vencer" um jogo em que, apesar do resultado pesado, a equipa "não esteve pior do que na sexta-feira".

"Hoje não foi claramente o nosso dia", argumentou o treinador do Sporting, que, numa breve análise ao jogo, justificou a goleada sofrida: "Não conseguimos converter as nossas oportunidades, enquanto o Inter foi capaz de capitalizar os nossos erros. Esta é a natureza do futsal".

Para Jesús Velasco, treinador do Inter, "o resultado diz tudo", contando que estavam à espera do "Sporting a pressionar alto", algo para que disse terem vindo "preparados".

"Após o jogo com o Kairat, corrigimos os nossos erros e hoje estivemos muito bem na final. Os jogadores fizeram um grande trabalho e fiquei particularmente satisfeito pela forma como defendemos a situação de 5 contra 4", elogiou.

Eleito no sábado Melhor Treinador do Mundo de 2016, Jesús Velasco considerou ser o triunfo em Almaty "o momento mais importante da carreira", considerando-o "um sonho tornado realidade".

"No ano passado estivemos na final, mas perdemos com o Ugra. Desta vez conseguimos ganhar a UEFA Futsal Cup", congratulou-se.