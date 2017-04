Pub

O internacional português Ricardinho foi hoje eleito pela quarta vez, terceira consecutiva, o melhor jogador de futsal do mundo pelo Futsalplanet, superando por larga margem os mais diretos concorrentes.

Ricardinho, que representa o Inter Movistar, de Espanha, que no domingo disputa com o Sporting, no Cazaquistão, a final da Taça UEFA Futsal, somou 736 votos, contra 452 do espanhol Miguelin e 273 do argentino Leandro Cuzzolin.

Depois de se ter sagrado melhor jogador do mundo em 2010, ano em que ao serviço do Benfica ganhou a Taça UEFA de futsal frente à sua atual equipa por 3-2, o internacional português repetiu a distinção em 2014, 2015 e 2016.

Numa reação publicada na sua página oficial na rede social Facebook, Ricardinho começou por escrever trata-se de "história, orgulho e emoção incontrolável".

"Não tenho palavras para descrever o que vai dentro de mim... Só posso agradecer a todos os que trabalham diariamente comigo, dentro e fora da quadra. Um obrigado especial à Seleções de Portugal, ao Inter Movistar Fútbol Sala e a vocês que são melhores fãs do Mundoooo".

Na mesma eleição, o Inter e Jesús Velasco Tejada, formação e técnico do português foram eleitos melhor clube e melhor treinador do mundo, enquanto o Sporting ficou em sexto na eleição dos clubes

"Amanhã todos juntos vamos tentar provar mais uma vez porque trabalhamos para ser os melhores", escreve ainda Ricardinho na sua publicação na internet.

Entre os restantes portugueses nomeados, o treinador do Sporting, Nuno Dias, ficou na sexta posição, e Costinha, dos japoneses do Nagoya Oceans, em oitavo.

Para o troféu de melhor seleção, Portugal ficou em quinto, numa votação ganha pela Argentina, enquanto Ana Azevedo e Inês Fernandes ficaram em quinto e sexto respetivamente na eleição de melhor jogadora, 'título' atribuído à brasileira Armandinha.

Ana Catarina Pereira foi eleita segunda melhor guarda-redes do mundo, atrás da espanhola Belen Marzo.