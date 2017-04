Pub

Zidane faz nove alterações e sofre para vencer Gijón (3-2) com golo aos 90". Barça ganha com bis de Messi, que passa Bas Dost.

O talento de Isco salvou o Real Madrid em Gijón, com um golo aos 90 minutos (3-2). Sem o trio BBC (Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo), Zidane, já a pensar no jogo com o Bayern Munique (vantagem de 2-1, na primeira mão), da Champions, surpreendeu ao fazer nove alterações no onze inicial, apostando no português Fábio Coentrão (titular cinco meses depois) em Gijón. E ia-se dando mal.

Sergio Ramos foi um dos resistentes e comandou uma equipa que esteve a perder por duas vezes em Gijón. Duje Cop fez o primeiro aos 13 minutos, mas Isco não demorou muito a empatar o jogo (17"). A igualdade manteve-se até ao intervalo e, no regresso, os da casa voltaram a colocar-se em vantagem no marcador, com um golo de Vesga.

Zidane mexeu então na equipa e lançou Marcelo no jogo, pouco antes de Morata voltar a empatar a partida. E seria um inspiradíssimo Isco a fazer o 3-2 ao minuto 90. Foi apenas mais um golo tardio que valeu três pontos aos merengues. Foi a sexta vez que o Real garantiu a vitória com um golo nos dez minutos finais: Morata (com Athletic e Villarreal), Sergio Ramos (com Dep. Coruña e Bétis), Kroos (com Celta Vigo) e agora Isco (com Sp. Gijón).

Com esta vitória, o Real Madrid passou a somar 75 pontos (e um jogo a menos), mais três do que o Barcelona, que ontem também sofreu para vencer a Real Sociedad (3--2). Um bis de Messi e um golo de Paco Alcácer anularam o autogolo de Umtiti e o golo de Xabi Prieto. O argentino volta a liderar a tabela da Bota de Ouro e relegou o leão Bas Dost para segundo lugar.

No At. Madrid, destaque para o regresso de Tiago, mais de quatro meses depois. O português entrou aos 72 minutos e ajudou os colchoneros a vencer o Osasuna (3-0) e a cimentar o 3.º lugar (ver tabela). Ferreira-Carrasco foi a grande figura do jogo, ao bisar - Filipe Luis fez o outro golo - e falhar uma grande penalidade aos 89". Mas não foi o único! Partey, aos 90 minutos, também falhou, ampliando para seis (!) os penáltis falhados de forma consecutiva pela equipa de Simeone.

Juventus mais perto do hexa

Gonzalo Higuaín bisou pela segunda jornada seguida e deu mais um triunfo à Juventus, desta vez frente ao Pescara, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Serie A. O argentino fez os dois golos na primeira parte (23" e 43") e deixou assim a equipa de Turim mais perto do hexacampeonato italiano.

A seis jornadas do fim, a Juve tem oito pontos de vantagem sobre a Roma de Mário Rui (foi titular), que não foi além de um empate (1-1) diante da Atalanta.

Também o dérbi milanês acabou empatado. Depois de chegar ao intervalo a perder por 2-0, o Milan conseguiu anular a vantagem do Inter com um golo marcado sete minutos depois dos 90 minutos e validado com recurso às novas tecnologias.

No primeiro tempo, o Inter de João Mário (titular, saiu aos 80") chegou ao 2-0, com os golos de Candreva e Icardi, mas no segundo tempo deixou-se empatar. Um golo de Romagnoli aos 83 minutos reduziu a desvantagem do Milan, que chegaria ao empate por Zapata aos 90"+7". O lance só foi validado com ajuda da tecnologia. A bola foi à trave, depois de um pontapé acrobático de Zapata, e ressaltou no corpo de Medel, que estava na linha de baliza. O árbitro recebeu a indicação de que a bola tinha ultrapassado a linha de baliza e validou o golo e o empate.