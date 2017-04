Pub

Hoffenheim venceu por 1-0, com golo do croata Kramaric

O Bayern Munique sofreu hoje a segunda derrota no campeonato alemão de futebol, após cair no campo do Hoffenheim, por 1-0, num encontro da 27.ª jornada em que Renato Sanches foi titular nos tetracampeões germânicos.

No terreno do terceiro classificado da 'Bundesliga', o avançado croata Kramaric fez o único golo da partida, aos 21 minutos, e assegurou o triunfo do Hoffenheim, que aparece com alguma surpresa na luta pelo apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.

Pela primeira vez em 2017, o médio português Renato Sanches foi titular no Bayern Munique, tendo sido rendido pelo francês Frank Ribery, aos 72 minutos, num jogo que, mesmo com o desaire, não colocou em risco a liderança dos bávaros.

O Bayern Munique continua com 13 pontos de vantagem sobre o RB Leipzig, segundo classificado, que se desloca na quarta-feira ao campo do Mainz, equipa que luta pela manutenção.

No quarto posto, a 15 pontos da formação de Munique, segue o Borussia Dortmund, que recebeu e bateu o Hamburgo, por 3-0, com golos de Castro, aos 13 minutos, do japonês Kagawa, aos 81, e de Aubameyang, aos 90+2.

O avançado gabonês passou a liderar a lista dos melhores marcadores da 'Bundesliga' com 25 golos, mais um do que o polaco Lewandowski, do Bayern Munique.

O Colónia bateu em casa o Eintracht Frankfurt, por 1-0, e subiu provisoriamente ao quinto lugar, em igualdade com o Hertha Berlim, que joga na quarta-feira no terreno do Borussia Monchenglabach.

No outro jogo do dia, o Werder Bremen venceu em casa o Schalke 04, por 3-0, e colocou-se no oitavo posto a cinco pontos dos lugares de acesso às competições europeias.