Campeões alemães venceram o Darmstadt, por 1-0

Renato Sanches foi novidade nas escolhas de Carlo Ancelotti para o jogo do Bayern Munique frente ao Darmstadt, que os já campeões alemães venceram, por 1-0.

O jovem médio português não era titular na Bundesliga desde 4 de abril, dia em que o Bayern perdeu frente ao Hoffenheim, também por 1-0.

Bernat marcou o único golo do encontro, aos 18', com o Darmstadt a falhar uma grande penalidade já nos minutos finais do encontro. Aos 86', o turco Altintop falhou uma grande penalidade para o Darmstadt, que vai atuar no segundo escalão na próxima temporada.

Nos outros jogos deste sábado, Raphaël Guerreiro foi titular na vitória do Borussia Dortmund, na receção ao Hoffenheim, por 2-1.

O Borussia Monchengladbach empatou em casa com o Augsburgo, 1-1, o mesmo resultado do Ingolstadt-Bayer Leverkusen.

Já o Wolfsburgo, obteve uma vitória importante na fuga à despromoção, no terreno do E. Frankfurt, por 2-0.