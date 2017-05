Pub

Segundo a comunicação social francesa e alemã, o médio do Bayern, muito pouco utilizado esta temporada, é desejado, na condição de emprestado, pelo Marselha e pelo Mónaco

O Monaco e o Marselha estão de olho em Renato Sanches, médio português do Bayern que tem sido muito pouco utlizado na temporada em curso.



Segundo o site francês do canal Bein Sports e a revista alemã 'Kicker', o Bayern vê com bons olhos esta operação de mercado. E as notícias apontam ainda para o facto de os monegascos estarem melhor posicionados pois o diretor desportivo do Marselha, o espanhol Andoni Zubizarreta, ter chegado mais tarde ao processo.

Refira-se que o Mónaco é orientado por Leonardo Jardim e tem nas suas fileiras Bernardo Silva e João Moutinho ao passo que Rolando é indiscutível na defesa do Marselha, clube ao qual tem sido apontado com insistência o leão Rui Patrício.