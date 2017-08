Pub

O Bayern Munique esclareceu que Renato Sanches, de 20 anos, ficará "até 30 de junho de 2018" no Swansea

O jovem médio internacional português Renato Sanches vai alinhar em 2017/18 nos galeses do Swansea, por empréstimo dos alemães do Bayern Munique, anunciaram hoje os dois clubes nos seus sítios na Internet.

"Bem-vindo ao Swansea, Renato Sanches. O médio do Bayern Munique junte-se a nós por empréstimo até final da época", anunciou o Swansea, que não terá a possibilidade de comprar o jogador luso no final da temporada.

Por seu lado, o Bayern Munique esclareceu que Renato Sanches, de 20 anos, ficará "até 30 de junho de 2018" no Swansea, clube orientado por Paul Clement, adjunto do italiano Carlo Ancelotti na primeira parte da temporada 2016/17.

"Estamos satisfeitos por concluir o acordo com o Swansea. O nosso objetivo é que Renato (Sanches) jogue regularmente numa liga forte, como a inglesa. Continuamos convictos no valor do jogador, pelo que o acordo prevê o seu regresso ao Bayern a 01 de julho de 2018, sem opção de transferência permanente", explicou o presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

Formado no Benfica, Renato Sanches chegou à equipa principal dos 'encarnados' em 2015/16, sendo importante na conquista do título nacional, o que lhe valeu rumar ao Bayern, num contrato de 35 milhões de euros fixos, mais 45 variáveis.

Na época passada, o internacional luso, que representou Portugal no Euro2016, sagrando-se campeão europeu, cumpriu 17 jogos no campeonato alemão, mas apenas seis como titular, situação que o Bayern não quis que se repetisse em 2016/17.

Assim, Renato Sanches ruma ao Swansea, no qual poderá ter mais possibilidades de jogar.