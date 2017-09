Kvitova (esq) cumprimenta Muguruza: a checa afastou a espanhola do US Open

Pub

Ficou pelo caminho mais uma das favoritas à conquista do título feminino do US Open, em ténis: a espanhola Garbiñe Muguruza foi afastada na madrugada desta segunda-feira, pela checa Petra Kvitova.

Nove meses depois de se atacada em casa e esfaqueada na mão, Petra Kvitova está de regresso à ribalta. Este domingo à noite (já madrugada de segunda-feira em Portugal), a tenista checa deixou pelo caminho mais uma das favoritas à conquista do US Open e do n.º1 do ranking feminino, Garbiñe Muguruza. A espanhola caiu nos oitavos-de-final, por 7-6 (7-3) e 6-3.

Muguruza, que era a tenista mais bem colocada para chegar à liderança da tabela WTA, após a eliminação da romena Simona Halep, na 1.ª ronda, desperdiçou uma vantagem de 4-1 no primeiro set. E acabou por ser claramente derrotada pela renascida Kvitova, no segundo. A checa, vencedora do torneio de Wimbledon em 2011 e 2014 e antiga n.º2 do ranking, não chegava aos quartos-de-final de um major desde o US Open de 2015.

Nos quartos-de-final do quatro feminino do torneio nova-iorquino, Petra Kvitova vai enfrentar a estado-unidense Venus Williams, que afastou a espanhola Carla Suarez Navarro, por 6-3, 3-6 e 6-1. Também já com encontro marcado estão a norte-americana Sloane Stephens, que eliminou a alemã Julia Görges (6-3, 3-6 e 6-1), e a letã Anastasija Sevastova, que terminou com a caminhada da russa Maria Sharapova (5-7, 6-4 e 6-2).

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os outros duelos dos quartos-de-final vão ficar definidos com os encontros desta segunda-feira: Karolina Pliskova-Jennifer Brady, Coco Vandeweghe-Lucie Safarova, Daria Kasatkina-Kaia Kanepi e Elina Svitolina-Madison Keys,

No quadro masculino do US Open, Pablo Carreño Busta, Diego Schwartzman, Kevin Anderson e Sam Querrey já estão qualificados para os quartos-de-final. Os outros apurados decidem-se esta segunda-feira nas partidas David Goffin-Andrey Rublev, Rafael Nadal-Alexandr Dolgopolov, Juan Martin del Potro-Dominic Thiem e Roger Federer- Philipp Kohlschreiber.