Federação diz que esta decisão tornará mais transparente as "decisões de Arbitragem"

A Direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revelou esta segunda-feira que os relatórios dos árbitros vão ser públicos já a partir da próxima temporada.

"Os relatórios de jogo das equipas de arbitragem serão divulgados no site fpf.pt depois de concluída a análise e publicadas as decisões do Conselho de Disciplina.

A decisão da Direção da FPF foi tomada depois de consultados o Conselho de Arbitragem e o Conselho de Disciplina.

A divulgação pública dos relatórios de jogo das equipas de arbitragem é o compromisso número 5 do programa da FPF para 2016/2020. Na apresentação pública do seu programa, o Presidente da FPF já afirmara que a transparência nas decisões de Arbitragem e Justiça seria um dos alicerces do novo mandato", salientou a FPF em comunicado