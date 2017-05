Pub

Bruno de Carvalho vai escrever a Pinto da Costa a propor oficialmente a normalização de relações, ficou decidido na reunião entre os diretores de comunicação de Sporting e FC Porto

Acordadas as condições de paz e cooperação, na reunião mantida em Lisboa pelos respetivos diretores de comunicação, na quarta-feira - e da qual resultou um comunicado conjunto publicado ontem -, o reatamento das relações institucionais entre Sporting e FC Porto vai iniciar-se formalmente com uma carta a enviar pelo presidente leonino Bruno de Carvalho ao seu homólogo portista, Pinto da Costa, a solicitar essa normalização de relações, entre hoje e o início da próxima semana, apurou o DN.

Depois da resposta do líder dos dragões, também por carta registada, será então selado oficialmente o reatar das relações cortadas pelo Sporting em junho de 2013, na sequência de um episódio entre Bruno de Carvalho e o administrador portista Adelino Caldeira.

Os responsáveis pela comunicação dos dois clubes reuniram-se quarta-feira em Lisboa para acertar a plataforma de entendimento que permite retomar as relações institucionais, mas sabe o DN que os contactos entre as duas partes já vinham sendo encetados há algum tempo, em conversas telefónicas.

Fonte conhecedora do processo revelou ao nosso jornal que a "pedra de toque" que aproximou FC Porto e Sporting foi a questão das claques, com dragões e leões a não aceitarem o que consideram ser um tratamento diferenciado para o Benfica, cujas claques continuam por legalizar. Recorde-se que o Sporting apresentou recentemente uma queixa formal contra o Benfica junto do IDPJ, acusando as águias de darem apoio às duas claques ilegais, e o FC Porto aceitou ser testemunha a favor dos leões no processo.

A morte de um adepto do Sporting na véspera do dérbi com o Benfica, num confronto entre elementos de claques, acelerou o trabalho conjunto entre os dois rivais encarnados, que, no comunicado divulgado ontem, frisam que a reunião de quarta-feira não foi "uma cimeira anti-Benfica" nem movida por um "sentimento anti quem quer que seja", mas permitiu concluir uma "convergência de posições" em relação a vários assuntos.

Neste "plano de trabalhos" assumido em conjunto (ver caixa), alguns temas foram sugeridos por uma das partes e receberam o compromisso de apoio do outro clube. É o caso da questão do número de títulos de campeão nacional, um cavalo de batalha de Bruno de Carvalho, que quer ver reconhecida oficialmente a contabilidade de 22 títulos para o Sporting (com o acréscimo dos títulos do antigo Campeonato de Portugal), e que contou com o apoio portista (que também acrescentaria três títulos nacionais ao palmarés). Outro caso foi o da redução dos jogos disputados à noite, que foi o FC Porto a propor, com a anuência leonina.

A coabitação entre direções nos jogos das duas equipas, a partir de agora, será também normalizada, apesar de Bruno de Carvalho e Pinto da Costa deverem continuar fisicamente distanciados uma vez que o presidente do Sporting costuma ver os jogos no banco de suplentes.

De resto, este reatar de relações também é aplaudido pelos respetivos adeptos, ouvidos pelo DN. "É uma ótima notícia", diz o portista Manuel Serrão, notando a mudança de estratégia do Sporting, "onde existe, ou existia, um presidente com necessidade de afirmação". O sportinguista Rui Oliveira e Costa diz que "o desporto português só tem a ganhar", com o fim da "aberração" do corte de relações. Todavia, ambos negam que seja uma aliança anti-Benfica. Do outro lado, há desconfiança de que é isso mesmo. "Soa a desespero e a ridículo. À partida não tem nada a uni-los, senão o medo do Benfica", contrapõe o benfiquista Bruno Costa Carvalho.