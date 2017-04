Pub

Supremo Tribunal decidiu que o guarda-redes brasileiro deveria regressar à cadeia

O regresso aos relvados durou cerca de um mês para o guarda-redes Bruno Fernandes, condenado em 2010 pelo homicídio de uma ex-namorada. O jogador assinara em meados de março pelo Boa Esporte, mas agora o Supremo Tribunal do Brasil decidiu que este deveria voltar à prisão.

Este tribunal superior revogou esta terça-feira uma decisão liminar que há cerca de dois meses havia libertado o guarda-redes, de 32 anos, após este ter cumprido um terço da pena de 22 anos e três meses de prisão a que foi condenado, em março de 2013 pelo homicídio de Eliza Samudio. Bruno Fernandes apresnetou-se então voluntariamente na polícia, tendo depois regressado a casa enquanto aguarda a o mandado de detenção.

Bruno foi libertado a 24 de fevereiro e assinou pelo Boa Esporte a 14 de março, o que representava o seu regresso aos relvados sete anos depois de ter deixado o Flamengo, que representou entre 2006 e 2010, ano em que foi detido. De acordo com a Folha de São Paulo, o contrato do jogador com o Boa Esporte previa a rescisão caso este voltasse a ser detido.