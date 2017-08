Pub

Egípcio Amr Ward desmentiu esta terça-feira, via Twitter, que tenha assediado mulheres dos companheiros de equipa através das redes sociais. Foi anunciado como reforço dos fogaceiros há uma semana

O médio egípcio Amr Ward, anunciado como reforço do Feirense a 8 de agosto, desmentiu esta terça-feira que tenha assediado as esposas de alguns colegas de equipa através das redes sociais, situação que de acordo com o jornal Record, o teria colocado sob alçada disciplinar do clube.

"Nos últimos dias tive de aprender o quão más algumas pessoas podem ser. Tive de aprender que algumas pessoas não se importam de prejudicar outras com falsos testemunhos e alegações, desde que sirvam os seus interesses", começa o jogador por escrever, no Twitter.

"Sempre fui um homem respeitoso e rejeitei qualquer comportamento inapropriado. Como tal, não aceito que as pessoas tratem outras de forma desrespeitosa», acrescentou o internacional egípicio, que anunciou ainda ter contratado uma firma de advocacia suíça para processar os responsáveis pelas acusações.

O jogador, cedido ao Feirense pelos gregos do PAOK, diz que quer estar focado na carreira, e acaba a pedir desculpa aos seguidores por terem sido confrontados com "feias e falsas alegações".