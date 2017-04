Pub

Neymar foi suspenso um jogo pela acumulação de cartões amarelos e mais dois por comportamento antidesportivo (aplaudiu, ironicamente, o quarto árbitro), no encontro que os catalães perderam por 2-0

O presidente do Tribunal Administrativo do Desporto de Espanha revelou este sábado que o recurso do FC Barcelona à suspensão de três jogos imposta ao futebolista brasileiro Neymar deu entrada na sexta-feira, às 16:08 horas, após a conclusão da reunião semanal.

Enrique Arnaldo adiantou que tentou marcar uma reunião extraordinária para este sábado de manhã, mas não conseguiu devido a impedimentos legais, assinalando que a sanção é de aplicação imediata, exceto se for requerida alguma medida cautelar, algo que o FC Barcelona não fez.

O clube espanhol disse ter apresentado recurso da suspensão aplicada a Neymar, de forma a que o futebolista brasileiro pudesse defrontar o Real Madrid, no domingo, em jogo da 33.ª jornada da liga espanhola.

Em 11 de abril, o Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol suspendeu Neymar por três jogos, na sequência da expulsão no jogo em Málaga, da 31.ª jornada da competição.

O 'clássico' com o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, está marcado para domingo e pode clarificar mais as contas do título.

O Real Madrid lidera o campeonato, com 75 pontos, mais três que o FC Barcelona. No entanto, os madridistas têm menos um jogo, a visita ao Celta de Vigo, da 21.ª jornada e ainda sem data marcada.