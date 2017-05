Pub

Associação Europeia apresenta medida polémica para combater os resultados falseados por doping. Obikwelu seria atingido

O mundo do atletismo está em grande alvoroço com a proposta que a Associação Europeia de Atletismo (EAA) se prepara para apresentar à Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF), e que prevê a abolição de todos os recordes obtidos antes de 2005. Ou seja, os atletas que detêm as melhores marcas de sempre anteriores a essa data correm o risco de verem o seu nome excluído desse álbum de ouro.

Em causa estão 24 recordes do mundo masculinos e femininos, além de vários máximos europeus, entre os quais o do atleta português Francis Obikwelu, que detém o melhor tempo europeu de sempre nos 100 metros, com 9,86 segundos, obtidos nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004.

Esta proposta surgiu na sequência de um trabalho desenvolvido por uma comissão criada em janeiro para analisar os efeitos do doping no atletismo. E as conclusões apontam para a necessidade de limpar todos os recordes antes de 2005, que passariam a ser denominados de "velhos recordes da Europa". Ou seja, apenas seriam validadas as marcas obtidas após esse ano, no qual a IAAF começou a armazenar amostras de sangue e urina recolhidas nos controlos anti-doping.

"Admito que esta seja uma solução radical, mas os amantes do atletismo estão cansados das dúvidas que pairam sobre os recordes", explicou o norueguês Svein Arne Hansem, presidente da EAA, que pretende "uma ação decisiva para restaurar a credibilidade". Sebastien Coe, presidente da IAAF, assumiu que "para que a proposta seja adotada é preciso um acordo global".

Jorge Vieira lança alertas

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), mostrou-se preocupado com o facto de esta proposta ter sido tornada oficial "sem ter sido discutida em assembleia geral da EAA", pois considera que o conselho geral "não foi mandatado" para tomar qualquer decisão sobre a matéria.

Ao DN, Vieira admite que poderá ser "uma medida interessante porque atua sobre o falseamento de resultados através do doping, que desvirtua alguns dos recordes para além dos limites humanos". Ainda assim, alerta para o facto de ser "uma injustiça para os atletas limpos, que ao perderem os seus recordes são tratados como se fossem dopados, pois são apagados das listas de recordes". O líder federativo chama ainda a atenção para o facto de esta medida, a ser adotada, "não assegurar que a partir de agora todos os resultados sejam limpos, até porque o doping está sempre um passo à frente".

Apesar de uma decisão definitiva só ser tomada em agosto, numa reunião do conselho da IAAF, alguns atletas já vieram criticar esta intenção. A britânica Paula Radcliffe, recordista europeia e mundial da maratona, apontou o dedo a quem quer retirar os seus méritos: "Trabalhei arduamente para alcançar os meus recordes e eles serão sempre válidos para mim, pois sei que foram obtidos através de um trabalho árduo e conforme as regras."

A antiga maratonista, hoje com 43 anos, lembra que "os dirigentes devem proteger os atletas limpos, mas mais uma vez não o fazem", acrescentando que nas suas carreiras "tiveram de competir contra os batoteiros". Também Steve Cram, antigo campeão mundial dos 1500 metros, considerou esta proposta "uma saída fácil" para os dirigentes e "um verdadeiro exercício de relações públicas que, por si só, não irá acabar com os batoteiros no atletismo".

Incomodada com as reações negativas vindas um pouco de toda a parte, o grupo de trabalho autor desta proposta veio esclarecer, através do seu presidente Pierce O"Callaghan, que atletas como Paula Radcliffe, Jonathan Edwards e Colin Jackson "são danos colaterais" desta medida. "Pedimos desculpa a estes atletas, nunca quisemos denegrir a sua reputação, mas foi entendido que é preciso dar credibilidade ao desporto", frisou.