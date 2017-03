Pub

Presidentre da Assembleia Geral, Jaime Marta Soares, acredita qué é possível ultrapassar os 17 093 votantes de 1988 quando Jorge Gonçalves foi eleito

O presidente da Mesa da Assembleia-Geral (AG) do Sporting anunciou que votaram cerca de 7.000 sócios nas eleições do clube, além dos 4600 por correspondência, havendo a possibilidade de se estabelecer um novo recorde de afluência.

"Desde as 12.00, foram já 7 000 os eleitores que votaram, mais os 4 600 que votaram por correspondência. Já vamos em 11 600 votantes. Se continuar com este ritmo até ao fecho das urnas, que pode não ser às 19 00, poderemos vir a ter um recorde em eleições do Sporting", afirmou Jaime Marta Soares aos jornalistas, pouco depois das 15 00.

Desta forma, e a confirmarem-se as previsões do dirigente 'leonino', os números deste ato eleitoral podem ultrapassar os registados em 1988, quando Jorge Gonçalves foi eleito presidente, num escrutínio que levou 17 093 sócios às urnas.

Jaime Marta Soares mostrou-se "muito feliz" pelo desenrolar das eleições, salientando que "ainda não houve nenhum problema" de maior.

"Ainda não houve nenhum problema, a não ser dois sócios que carregaram mal no botãozinho e o voto saiu em branco, tendo-lhes sido dada a possibilidade de fazerem o voto manual, porque o voto em branco não conta para ninguém. O sócio que tinha feito cerca de 400 quilómetros para vir votar vai muito feliz", referiu.

Jaime Marta Soares voltará a fazer uma atualização dos números de votantes às 18.00, uma hora antes do encerramento das urnas, que está previsto para as 19.00.

Os sócios do Sporting decidem este sábado quem irá ocupar o cargo de presidente do clube durante os próximos quatro anos, com Bruno de Carvalho à procura da reeleição frente a Pedro Madeira Rodrigues.

A votação decorre no Estádio José Alvalade, em Lisboa, até às 19.00, e os resultados deverão ser conhecidos até às 22.00, depois de também serem contabilizados os votos por correspondência.

Às 19.00, será fechado o perímetro de segurança e os sócios que estiverem dentro desse perímetro poderão exercer o seu direito de voto, mesmo depois daquela hora.

O Sporting tem cerca de 43 600 sócios com as quotas em dia para poderem votar nas eleições de hoje.