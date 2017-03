Pub

Gabriel José Lopes é o autor da nova marca, estabelecida em Coimbra

O nadador Gabriel José Lopes foi hoje a figura da segunda jornada dos campeonatos nacionais de juvenis, juniores e absolutos, em Coimbra, ao bater o recorde nacional sénior e absoluto na prova de 100 metros costas.

O nadador do Louzan Natação, de 19 anos, percorreu a distância em 55,01 segundos, destronando o recorde de 55,42 de Pedro Diogo Oliveira, do Estrelas de São João de Brito, alcançado em abril de 2015.

O atleta venceu ainda a prova de 400 metros estilos, com o tempo de 4.23,87 minutos.

Nos 100 metros costas femininos, Rafaela Gomes Azevedo, do Algés, obteve mínimos para os campeonatos europeus de juniores em Netanya (Israel), que se realizam de 26 junho a 02 julho, com o tempo de 1.04,44 minutos.

Novamente em destaque, Raquel Gomes Pereira bateu o recorde nacional júnior dos 100 metros bruços, com o tempo de 1.10,00 minutos, e alcançou também os mínimos para os europeus de juniores.

Na quinta-feira, no primeiro dia da competição, a atleta do Algés já tinha batido o recorde nacional de juniores na prova de 200 metros estilos, com o tempo 2.17,22 minutos, roubando 25 décimos de segundo à anterior marca de Victoria Kaminskaya.

Nos 50 metros livres, Miguel Duarte Nascimento obteve mínimos para os mundiais de Budapeste, com o tempo de 22,39 segundos, a três décimos de igualar o recorde nacional absoluto, que pertence a Alexandre Escudier Agostinho.

O nadador do Benfica já tinha alcançado, na quinta-feira, os mínimos para os campeonatos do mundo de piscina longa, na prova de 200 metros mariposa, com o tempo de 1.57,09.

O nadador Guilherme Pina, do Sporting, que no primeiro dia do campeonato se destacou ao bater o recorde nacional absoluto e sénior dos 1.500 metros livres, venceu a prova dos 800 metros livres, com o tempo de 8.07,74 minutos.

Na prova extra de estafeta 4x200 metros livres, no final do segundo dia de competição, o nadador Alexis Santos, do Sporting, bateu o recorde nacional absoluto dos 200 metros livres.

O atleta nadou a distância no primeiro percurso em 1.48,39 minutos, ultrapassando o anterior recorde de 1.48,98 de Luís Vaz, alcançado em julho de 2014.

A equipa do Sporting, formada ainda por Igor Mogne, Guilherme Dias e Pedro Pinotes, venceu a prova extra com o tempo de 7.27,46 minutos, seguido da formação da Fundação Beatriz Santos, que fez 8.38,14.

Pódios do segundo dia:

FEMININOS:

- 800 livres:

1. Diana Margarida Durães (Benfica), 8.37,95 minutos.

2. Tamila Hryhorivna Holub (Braga), 8.38,40.

3. Angélica Maria André (Fluvial Portuense), 9.03,21.

- 100 costas:

1. Rafaela Gomes Azevedo (Algés), 1.04,44 minutos.

2. Inês Camacho Fernandes (Sporting), 1.04,52.

3. Rita Barros Frischknecht (Algés), 1.04,53.

- 50 livres:

1. Ana Pinho Rodrigues (Estamos Juntos), 25,86 segundos.

2. Beatriz Mendes Viegas (Tavira Natação), 26,63.

3. Catarina Maria Ferreira (Desportiva de Viana), 26,86.

- 100 bruços:

1. Raquel Gomes Pereira (Algés), 1.10,00 minutos.

2. Victoria Kaminskaya (Estrelas S. João de Brito), 1.11,47.

3. Ana Pinho Rodrigues (Estamos Juntos), 1.11,64.

MASCULINOS:

- 800 livres:

1. Guilherme Filipe Pina (Sporting), 8.07,74 minutos.

2. Alexandre Valdágua Coutinho (Columbofilia Cantanhedense), 8.14,58

3. José Paula Carvalho (União Piedense), 8.18,34.

- 100 costas:

1. Gabriel José Lopes (Louzan Natação), 55,01 segundos.

2. Francisco Rogério Santos (Sporting), 57,25.

3. Viktor Kot (Náutico Marinha Grande), 57,48.

- 50 livres:

1. Miguel Duarte Nascimento (Benfica), 22,39 segundos.

2. Gustavo Almeida Madureira (Académica de Coimbra), 23,14.

3. Luiz Pedro Pereira (Benfica), 23,73.

- 100 bruços:

1. Diogo Filipe Carvalho (Galitos/Bresimar), 1.03,25 minutos.

2. Tomás Miguel Veloso (Náutico/Urgicentro-Sanfil), 1.03,59.

3. Nuno Gonçalo Quintanilha (Belenenses), 1.04,49.

- 400 estilos:

1. Gabriel José Lopes (Louzan Natação), 4.23,87 minutos.

2. José Paula Carvalho (União Piedense), 4.30,39.

3. José Pedro Gil (União Piedense), 4.31,53.