Artur Soares Dias e Jorge Sousa vão apitar no Qatar e na Arábia Saudita. Fontelas Gomes, presidente do CA, diz-se orgulhoso

Artur Soares Dias e Jorge Sousa, cotados como os melhores árbitros portugueses da atualidade, vão dirigir neste fim de semana jogos de dois países do Médio Oriente, o que implicará a ausência dos dois internacionais nas jornadas da I e da II Ligas.

O primeiro estará na Arábia Saudita, acompanhado pelos auxiliares Rui Licínio e Paulo Soares, ao passo que Sousa viajará até ao Qatar, sendo coadjuvado por Álvaro Mesquita e Nuno Manso.

Contactado pelo DN, José Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, esclareceu por e-mail que esta dupla possibilidade "surgiu através de um convite das respetivas federações". Convidado a pormenorizar como tudo se processou, Fontelas Gomes revela que se tratou "de um convite institucional dos responsáveis pelas respetivas federações" que o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) encarou "com agrado e como reconhecimento do bom trabalho e boa imagem dos nossos árbitros". E complementa: "Para o CA, estes convites são motivo de especial satisfação, uma vez que a afirmação da arbitragem portuguesa no plano internacional é um dos objetivos definidos pelo CA da FPF."

Confrontado com a questão de se este tipo de iniciativa é apelativa financeiramente para a FPF e para os árbitros em causa, Fontelas Gomes prefere responder apenas relativamente à entidade, dando a entender que os árbitros serão bem recompensados na vertente económica e também no que diz respeito ao currículo. "A FPF não tem nenhuma compensação financeira por este ato de cortesia institucional que, acreditamos, contribui para aumentar a experiência internacional dos árbitros", sustenta.

Fica por saber é se este convite poderá ser reincidente no futuro ou se se tratou de uma situação pontual. Fontelas Gomes, ao DN, garante que é prematuro afirmar se existirão mais "colaborações" deste cariz no futuro e com maior frequência, até porque os dois árbitros em causa têm uma agenda apertada, devido às suas qualidades. "Será extemporâneo afirmar isso até porque os árbitros portugueses têm calendários muito exigentes nas provas nacionais e internacionais. Os convites deste tipo são sempre analisados de acordo com o momento e a própria disponibilidade dos árbitros", afirmou, deixando claro que esta foi tida como uma boa altura para responder afirmativamente aos convites dos dois países asiáticos.

A finalizar, José Fontelas Gomes disse ao DN que estes convites podem ser um bom sinal. "Os árbitros portugueses têm tido presença assídua nas competições internacionais de clubes e acreditamos que esse trabalho esteve na origem dos convites", concluiu.

Nesta temporada, Artur Soares Dias já esteve em 27 partidas, repartidas por I Liga (11), II Liga (seis), Taça de Portugal (duas), Taça da liga (duas) e ainda mais seis encontros europeus, entre eles dois da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Já a época de Jorge Sousa está indelevelmente marcada pelo dérbi da Luz entre Benfica e Sporting, que terminou com a vitória dos encarnados por 2-1 e que motivou queixas dos leões sobre dois penáltis não assinalados a seu favor. Mas no total apitou 24 partidas, a contar para a I Liga (dez), Taça da Liga (uma), Taça de Portugal (uma), II Liga (seis) e ainda seis compromissos tutelados pela UEFA.