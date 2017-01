Pub

Celta de Vigo impôs derrota aos merengues na Taça do Rei (2-1).

O Celta de Vigo impôs, esta quarta-feira, a segunda derrota consecutiva ao Real Madrid, em pleno Bernabéu., e ganhou vantagem para a segunda mão dos quartos de final da Taça do Rei. Os , ao vencer em casa do Real Madrid, por 2-1.

Depois de ter estado 40 jogos oficiais sem perder, os merengues somaram a segunda derrota seguida, poucos dias após terem sido derrotados em Sevilha (2-1), desta vez em casa, o que não acontecia desde 27 de fevereiro de 2016, quando cedeu perante o Atlético de Madrid.

O Celta de Vigo colocou-se em vantagem aos 64 minutos, por Iago Aspas, que aproveitou um mau corte de Marcelo para bater Kiko Casilla. Cinco minutos depois, o lateral brasileiro redimiu-se com um remate de primeira que deu empate ao Real Madrid.

Durou pouco a alegria de Ronaldo e companhia, já que no lance a seguir, Lucas Vázquez perdeu uma bola a meio-campo, que acabou em golo de Jonny (2-1). E assim, o Celta de Vigo ganhou vantagem na eliminatória e recebe o Real Madrid dia 25.

No outro encontro do dia, o Alavés foi vencer (2-0) a casa do secundário Alcórcon, treinado por Júlio Velázquez, ex-Belenenses. Os dois golos surgiram nos instantes finais, por Ibai, aos 90 e 90+4 minutos.