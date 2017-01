Pub

Desta vez, Sergio Ramos voltou a assumir o papel de herói madridista. O central espanhol bisou este sábado, na vitória caseira do Real Madrid sobre o Málaga (2-1), em jogo da 18.ª jornada da liga espanhola.

O Real Madrid assegurou este sábado o título oficioso de "campeão de inverno" da liga espanhola, ao vencer o Málaga, em casa, em partida da 18.ª jornada da prova. Sergio Ramos, vilão na última ronda (ao fazer um autogolo na derrota em Sevilha), voltou a assumir o papel de herói, ao bisar, no triunfo madrileno por 2-1.

Com Cristiano Ronaldo e Pepe fora das opções no Real Madrid (do outro lado, Duda não saiu do banco do Málaga), os blancos fizeram uma exibição cinzenta. Todavia, foi o suficiente para vencerem e garantirem que se mantém no topo no final da primeira volta da liga espanhola.

Sergio Ramos marcou aos 35', de cabeça, e aos 43', com o pé direito, em resposta a cruzamentos de Kroos. Foi uma espécie de redenção para o defesa-central espanhol que, na semana passada, fizera um auto-golo nos minutos finais do jogo com o Sevilha (derrota madrilena por 2-1 na Andaluzia). Depois, Juanpi ainda reduziu, ao minuto 63', mas o Málaga já não logrou chegar ao empate.

Com a vitória, o Real Madrid pôs fim a uma série negativa - derrotas com o Sevilha e com o Celta de Vigo (para a Taça do Rei) - e voltou a destacar-se na frente da liga espanhola. Com o mesmo número de jogos do que os rivais (já jogaram esta jornada mas têm outra partida em atraso), os merengues somam agora 43 pontos, mais quatro do que o Sevilha e mais cinco do que o Barcelona.