Pub

James Rodriguez abriu o marcador e Morata fez um hat-trick

Um 'hat-trick' de Álvaro Morata foi hoje decisivo para a vitória do Real Madrid em Leganés, por 4-2, na 30.ª jornada da liga espanhola de futebol, permitindo aos 'merengues' fecha a ronda na liderança.

De resto, o jogo parecia que ia ser um passeio para o Real Madrid, uma vez que, aos 23 minutos, já vencia por 3-0, com golos de James Rodriguez e dois de Álvaro Morata. O primeiro numa arrancada espetacular de Asensio, a passar por vários adversários e a cruzar para a entrada da pequena área, onde surgiu o colombiano James Rodriguez a encostar para o fundo das redes.

Três minutos volvidos, Álvaro Morata deu início ao seu 'hat-trick', ao marcar de cabeça ao segundo poste, na sequência de um pontapé de canto, que precisou de um desvio de Nacho ao primeiro poste.

Cinco minutos depois, o mesmo Morata finalizou em posição frontal, após um magnífico passe de rutura do médio croata Mateo Kovacevic.

No entanto, a facilidade com que o Real Madrid chegou ao 3-0 levou a algum relaxamento por parte dos seus jogadores, que consentiram que o Leganés voltasse a entrar na discussão do resultado na sequência de dois golos quase de rajada, aos 32 e 34 minutos, marcados por dois médios brasileiros, o primeiro por Gabriel e o segundo por Luciano.

Um terceiro golo de Álvaro Morata, no início da segunda parte, aos 49 minutos, acabou por ter um efeito desmoralizador no adversário, o que permitiu ao Real Madrid ir controlando o jogo até final.

De salientar que o treinador francês Zinedine Zidane deixou de fora do onze inicial a 'sociedade BBC' (Bale/Benzema/Cristiano Ronaldo), aparentemente com o objetivo de os poupar, sendo que o galês e o português nem sequer se sentaram no 'banco', enquanto o ponta de lança gaulês não chegou a sair do mesmo.

Zidane também deixou no 'banco' o internacional português Pepe, apesar de não poder contar com Raphael Varane, lesionado, optando por formar dupla de centrais com Sérgio Ramos e Nacho.

Com este triunfo, o Real Madrid retomou a liderança da Liga espanhola de futebol -- que perdera por escassas horas para o FC Barcelona, que venceu hoje o Sevilha por 3-0, em Camp Nou -- com 71 pontos, mais dois do que o rival da Catalunha e dez do que o Atlético Madrid, que é terceiro, agora com três pontos de avanço sobre o Sevilha. De referir que a equipa 'merengue' tem menos um jogo do que os seus mais diretos perseguidores.