A equipa madrilena recebeu e venceu o Alavés, com Cristiano Ronaldo a assistir para um dos golos

O Real Madrid consolidou este domingo a liderança do campeonato espanhol de futebol, ao impor-se por 3-0 na receção ao Alavés, mesmo com Cristiano Ronaldo em 'branco', em jogo da 29.ª jornada da prova.

Apesar do triunfo robusto, o Real Madrid apenas conseguiu tranquilizar os seus adeptos na fase final do encontro, muito depois de o avançado francês Karim Benzema ter inaugurado o marcador, aos 31 minutos, fixando também o resultado ao intervalo.

Num jogo em que os internacionais portugueses Pepe e Cristiano Ronaldo foram totalistas, o Real Madrid só marcou o segundo golo aos 85 minutos, por intermédio de Isco, após uma assistência do Bola de Ouro, cabendo ao suplente Nacho fechar a contagem, aos 88.

O Real Madrid aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o rival e bicampeão FC Barcelona, que joga no domingo no estádio do Granada, penúltimo classificado, mas a equipa catalã passará nessa altura a ter mais um jogo disputado relativamente aos madrilenos.

Também este domingo, o Sevilha somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, ao conceder em casa um empate sem golos com o 'aflito' Sporting Gijon, deixando-se apanhar no terceiro posto pelo Atlético de Madrid, que no sábado foi a Málaga vencer por 2-0.