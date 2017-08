Pub

Um golo do médio brasileiro, aos 24 minutos, vai dando vantagem aos merengues ao intervalo da Supertaça Europeia, frente ao Manchester United de José Mourinho

Um golo do médio brasileiro Casemiro, aos 24 minutos, vai dando vantagem ao Real Madrid ao intervalo da Supertaça Europeia, frente ao Manchester United de José Mourinho. O remate certeiro do antigo centrocampista do FC Porto foi validado, mas o jogador encontrava-se em posição de fora de jogo.

Cristiano Ronaldo continua pelo banco de suplentes dos merengues.