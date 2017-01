Pub

Merengues venceram por 3-0, na Taça do Rei

O Real Madrid derrotou, esta quarta-feira, o Sevilha por 3-0, no Santiago Bernabéu, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Rei.

Os merengues resolveram o jogo com três golos no primeiro tempo apenas e com um bis de James Rodriguez. Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Real inaugurou o marcador logo aos 11 minutos, por intermédio do médio ex-FC Porto. O segundo surgiu aos 29', por Raphaël Varane e o terceiro de grande penalidade, convertida por James, que assim bisou e fez o 3-0.

Na segunda parte houve mais Sevilha, mas o resultado não sofreu alterações e o Real parte para o jogo da segunda mão (12 de janeiro) com uma vantagem bastante confortável e um pé nos quartos de final.