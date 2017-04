Pub

Bayern forçou o prolongamento ao vencer por 2-1 no tempo regulamentar mas no prolongamento o madeirense juntou dois golos ao que tinha marcado anteriormente e os merengues ganharam 4-2

Grande jogo em Madrid com o Bayern a mostrar que estava em Madrid para discutir a eliminatória apesar da derrota na semana passada 2-1 em casa diante dos merengues, que, após 120 minutos, venceu por 4-2.



Os bávaros fizeram o primeiro por Lewandowski aos 53', contudo Ronaldo, já a jogar a ponta-de-lança após a saída de Benzema, fez o empate, contudo, logo na jogada seguinte um lance caricato empatou a eliminatória com um autogolo de Sergio Ramos.



Aos 84' pode ter-se dado o lance capital da partida com o segundo amarelo a Vidal. Uma admoestação justa mas com um critério do árbitro inexplicável pois o brasileiro Casemiro fez quase tudo o que podia para ter visto o segundo amarelo ainda antes da expulsão do chileno.



Com menos um, no prolongamento valeu a lei Ronaldo, com o português a bisar, a decidir e a sossegar os inquietos adeptos que estavam no Bernabéu. Asensio fez o último golo que terminou com as dúvidas todas. Real junta-se ao Atlético e a capital espanhola tem duas equipas nas meias-finais da Liga dos Campeões.



Ronaldo teve uma semana em grande com cinco golos ao Bayern, tendo dado um passo de gigante rumo à Bola de Ouro.