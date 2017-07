Pub

A madrugada de quinta-feira foi de clássicos na International Champions Cup

O Real Madrid foi goleado pelo Manchester City, por 4-1, na madrugada desta quinta-feira em jogo a contar para a International Champions Cup.

Os campeões europeus, ainda sem Cristiano Ronaldo, foram autenticamente cilindrados pela equipa de Pep Guardiola na segunda parte, período em que o ex-benfiquista Ederson Moraes festejou os golos de Otamendi, Sterling, John Stones e Brahim Díaz. O melhor que os merengues conseguiram fazer foi reduzir já perto do final por Oscar Rodríguez.

Veja os golos da goleada do manchester City:

Um português em destaque nesta madrugada de futebol foi Gonçalo Guedes que marcou o primeiro golo na derrota do Paris Saint-Germain diante da Juventus por 2-3. O ex-benfiquista fez o empate 1-1, depois de Gonzalo Híguain ter aberto o marcador. Só que os italianos acabaram por vencer com dois golos de Marchisio, de nada valendo o remate certeiro de Pastore para os parisienses.

Veja aqui o golo de Gonçalo Guedes:

Esta jornada de grande nível começou, no entanto, com mais um espetáculo Neymar. O brasileiro, que poderá estar à beira de protagonizar a maior transferência de sempre para o PSG, fez o golo com que o Barcelona venceu o Manchester United, de José Mourinho, por 1-0. O jogo marcou o reencontro de Nélson Semedo com Lindelöf agora como adversários, tendo ambos jogado a primeira parte da partida.

Veja aqui o golo de Neymar: