O Real Madrid falhou hoje o ataque à liderança na Liga espanhola de futebol ao ceder um empate a 2-2 frente ao Valência, no Santiago Bernabéu, em jogo da segunda jornada, que teve como herói Marco Asensio.

Numa partida disputa em ritmo elevado, sem o castigado Cristiano Ronaldo, Marco Asensio colocou o Real Madrid a vencer aos 10 minutos, mas o Valência, com Rúben Vezo e ainda sem Nani, ausente por lesão, deu a volta por Carlos Soler, aos 18, e pelo francês Kondagbia, aos 77.

O Santiago Bernabéu tremeu com o segundo golo do Valência mas não caiu, já que Marco Asensio fez o 'bis' na marcação de um livre de forma irrepreensível, aos 83 minutos, a fazer lembrar os de Cristiano Ronaldo.

Os derradeiros minutos de jogo foram disputados a um ritmo alucinante e com as oportunidades de golo a repartirem-se por ambas as balizas, as mais flagrantes desperdiçadas por Karim Benzema, aos 88 e 90+3, em que a bola foi ao poste da baliza valenciana.

Com os primeiros dois pontos perdidos, ou com o ponto conquistado, o campeão Real Madrid permitiu a Real Sociedad, FC Barcelona e Leganés, todos com duas vitórias, assumirem a liderança repartida.

Nos restantes encontros disputados hoje da segunda jornada da Liga espanhola imperou o fator visitante, já que todos ganharam por 1-0.

O Leganés venceu em casa do Espanyol, por 1-0, com um golo do argentino Martin Mantouvani, aos 28 minutos, e somou o segundo triunfo em dois jogos.

O Sevilha venceu em casa do Getafe, do português Antunes, por 1-0, com um golo do brasileiro Ganso, aos 83 minutos, e o Athletic Bilbau obteve resultado idêntico na deslocação a Eibar.

Os bascos chegaram à vitória graças a um golo de Aritz Aduriz, aos 38, frente ao Eibar, que alinhou com Paulo Oliveira de início e ainda apresentou o suplente Bebé.