O Real Madrid e o Bayern Munique garantiram esta terça-feira o apuramento para os quartos-de-final da Liga dos Campeões ao voltarem a vencer o Nápoles e o Arsenal, por 3-1 e 5-1, respetivamente.

Os merengues já tinham uma vantagem de 3-1 trazida de Madrid, mas tiveram de suar para ultrapassar novamente o Nápoles. Os italianos foram muito superiores na primeira parte e o Real Madrid pôde dar-se por satisfeito por ter chegado ao intervalo a perder apenas por 1-0, com Mertens a inaugurar o marcador aos 24'.

No segundo tempo, contudo, os espanhóis tiveram a sorte do jogo, pois Sergio Ramos fez dois golos em apenas cinco minutos, 52' e 57', no seguimento de dois lances de bola parada, e resolveu em definitivo a eliminatória, com Morata a fazer o 3-1 final já nos descontos. Os portugueses Pepe e Cristiano Ronaldo foram titulares, com CR7 a acertar no poste ainda na primeira parte.

Em Londres o Arsenal tinha uma missão muito complicada pela frente, depois do 1-5 da primeira-mão, e até começaram bem a eliminatória, com Walcott a marcar o 1-0 aos 20 minutos. O resultado, contudo, ainda era bastante curto, e depois de Koscielny ser expulso na segunda parte, no lance da grande penalidade que Lewandoski transformou no 1-1 para o Bayern, pior ficaram as coisas para os gunners que viram o Bayern repetir a dose de Munique, com Robben, Douglas Costa, Vidal, por duas vezes, a fixarem o resultado novamente em 5-1.