Os campeões foram à Corunha vencer por 3-0, enquanto o Barça despachou o Betis por 2-0 com Nélson Semedo a titular

Tudo normal na abertura da Liga espanhola. O Real Madrid foi à Corunha vencer o Deportivo por 3-0, enquanto o Barcelona, com Nélson Semedo no onze, recebeu e derrotou o Bétis por 2-0, num jogo com uma carga simbólica enorme devido à homenagem às vítimas do recente atentado no centro da cidade.

Os campeões espanhóis e europeus, com Ronaldo castigado, não deram hipóteses aos galegos e demoraram apenas 20 minutos até abrirem o marcador por Gareth Bale. O galês já protagoniza uma espécie de tradição blanca, pois foi ele a fazer o golo de estreia nas três últimas edições da prova. A equipa de Zidane foi para o intervalo já a ganhar por 2-0, com Casemiro a finalizar uma jogada que durou 107 segundos e na qual os jogadores merengues fizeram 44 passes consecutivos entre si até a bola entrar na baliza do Depor, equipa que contou com os portugueses Luisinho e Bruno Gama. Após o intervalo, Bale ofereceu o terceiro a Toni Kroos. Já perto do final, Keylor Navas negou o golo aos galegos ao defender um penálti de Andone.

No Camp Nou, Nélson Semedo entrou no relvado ao lado de Messi, que desta vez não conseguiu marcar, apesar das várias tentativas... o resultado foi construído na primeira parte graças a um autogolo de Alin Tosca e a um remate de Sergi Roberto. Para já, as nuvens da crise blaugrana parecem ter-se dissipado um pouco...

Huddersfield entre os líderes

Em Inglaterra, destaque para o Huddersfield Town, que subiu esta época à Premier League (45 anos após a última presença) e está na liderança a par do Manchester United e do West Bromwich, todos com seis pontos à 2.ª jornada. Depois de na primeira ronda ter batido fora o Crystal Palace (3-0), a equipa orientada pelo americano David Wagner recebeu e venceu este domingo o também recém promovido Newcastle, por 1-0, golo de Aaron Mooy, aos 50".

O jogo grande disputado ontem na Liga inglesa, contudo, foi o dérbi londrino entre o Tottenham e o Chelsea, que terminou com o triunfo dos blues, por 2-1. Em Wembley assistiu-se a um grande espectáculo, com Marcos Alonso a colocar o Chelsea em vantagem ainda na primeira parte, na cobrança magistral de um livre direto. Os spurs reagiram e foram à procura do empate, algo que só foi conseguido aos 82", na sequência de um autogolo de Batshuayi - cabeceou para a própria baliza um livre de Eriksen. Só que o herói improvável Marcos Alonso estava numa tarde endiabrada e deu a vitória ao Chelsea, perto do fim, concluindo com um remate cruzado numa boa jogada de contra-ataque.

Rivais de Milão em grande

A Série A italiana começou com os rivais de Milão em grande, tendo ambos vencido por 3-0. O AC Milan, com André Silva a entrar aos 61" minutos foi ganhar a Crotone com golos de Kessie, Cutrone e Suso. Já o rival Inter bateu a Fiorentina (Bruno Gaspar foi suplente) graças a dois golos de Mauro Icardi e um de Perisic, este a passe de João Mário que saltou do banco aos 64 minutos.

A Roma, outro dos candidatos ao título, foi a Bérgamo vencer a Atalanta por 1-0, graças a um golo de Kolarov. A surpresa da 1.ª jornada foi protagonizada pelo SPAL, que assinalou o seu regresso à Série A, 49 anos depois, com um empate 0-0 na visita à Lazio.