Pub

Pelo menos uma equipa da capital espanhola vai estar na final de Cardiff. O surpreendente Mónaco de Leonardo Jardim tem o carrasco de FC Porto e Barcelona pela frente

Não vai ser como em Lisboa nem como no ano passado em Milão. Não vai haver uma final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid de Ronaldo e o Atlético de Madrid pois as duas equipas vão defrontar-se nas meias-finais, com o atual campeão da Europa a jogar primeiro em casa.

Aliás, os merengues perseguem um objetivo que nenhuma formação alcançou na atual era da Liga dos Campeões; vencer a prova dois anos consecutivos.

Por outro lado, o Mónaco de Leonardo Jardim, Bernardo Silva e João Moutinho recebe na primeira mão a Juventus, que lidera o campeonato italiano, afastou da prova FC Porto e Barcelona e é a única formação da presente edição da Liga dos Campeões sem perder qualquer encontro nos 90 minutos regulamentares.

As meias-finais disputam-se a 2 e 3 de maio e depois a 9 e 10 de maio. A final está agendada para 3 de junho, em Cardiff, no País de Gales.