Derrota diante do rival Atlético, por 1-2, não impediu os merengues de avançarem

O Real Madrid está apurado para a final da Liga dos Campeões depois da derrota desta quarta-feira à noite, por 2-1, diante do Atlético de Madrid. A vitória na última semana, por 3-0, no Santiago Bernabéu, serviu assim aos merengues para seguirem em frente na competição.

Apesar da boa vantagem trazida do jogo da primeira-mão, a verdade é que o Real Madrid, com Cristiano Ronaldo no onze, ainda apanhou um valente susto, pois aos 16 minutos de jogo o Atlético de Madrid já vencia por 2-0, com golos de Saul Niguez e Griezmann.

Refira-se que esta é a segunda final consecutiva do Real Madrid, depois de terem vencido o Atlético de Madrid no ano passado, na lotaria das grandes penalidades.