Equipa de Cristiano Ronaldo recupera a liderança da Liga Espanhola com triunfo (4-1) folgado em casa do Eibar.

Depois de ter perdido cinco pontos nas últimas três jornadas, o Real Madrid respondeu da melhor maneira às críticas, goleando o Eibar por 4-1 para resgatar a liderança da Liga Espanhola.

Sem o contributo de Ronaldo, a contas com problemas físicos, os madrilenos entraram em campo dispostos a fazer esquecer o empate frente ao Las Palmas, a meio da semana.

Benzema esteve em destaque, apontando dois golos (14 e 25 minutos) e assistindo James Rodríguez para o terceiro, ainda antes da meia hora de jogo.

Asensio ainda dilatou a vantagem (60') do Real Madrid, antes de Pena reduzir (72') para estabelecer o resultado final.

Os merengues estão de volta à liderança, com dois pontos de vantagem sobre o Barcelona. Os catalães podem lá voltar, caso vençam o Celta de Vigo, este sábado, embora fiquem sempre com mais um jogo do que o Real Madrid.