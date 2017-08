Pub

Avançado dos merengues é o único português da lista de 24 nomeados a melhor jogador do mundo. Os três finalistas serão conhecidos em setembro. Vencedor anunciado a 23 de outubro

Sem surpresas, Cristiano Ronaldo está nomeado para melhor futebolista do mundo da FIFA, ele que já foi distinguido quatro vezes (2008, 2013, 2014 e 2016) e que é o grande favorito a vencer novamente o troféu que este ano será anunciado mais cedo do que o habitual, no dia 23 de outubro, na Gala da FIFA que se realiza em Londres - ao contrário das edições anteriores, em que contava o ano civil, o organismo que rege o futebol mundial quer ajustar os prémios às performances dos jogadores durante a época futebolística. CR7 é o único português da lista de 24 nomeados divulgada ontem para o prémio que desde o ano passado passou a ter a denominação The Best, na sequência da rutura da FIFA com a revista francesa France Football.

Os três finalistas só serão conhecidos em setembro, mas CR7 deverá ter a concorrência de Lionel Messi e Neymar - este último protagonizou este defeso a transferência mais cara da história do futebol, saindo do Barcelona para o PSG a troco de 222 milhões de euros. Mas o argentino e o brasileiro não terão grandes argumentos nesta luta, já que o palmarés de Ronaldo é imbatível: um campeonato espanhol, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e mais recentemente uma Supertaça Europeia e uma Supertaça de Espanha (embora nos regulamentos a FIFA diga que deve ser levado em conta o período entre 20 de novembro de 2016 e 2 de julho de 2017). Além destes troféus, o avançado português do Real Madrid foi também o melhor marcador da última edição da Liga dos Campeões, com 12 golos. Argumentos mais do que suficientes para no dia 23 de outubro ser anunciado outra vez como o melhor jogador do mundo.

Real domina, Mbappé ausente

A grande temporada do Real Madrid em 2016-17 está bem refletida na lista de 24 candidatos, com sete jogadores dos merengues entre os eleitos: além de Ronaldo estão ainda Toni Kroos, Luca Modric, Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos e Marcelo. Segue-se o Barcelona, que mesmo só tendo vencido a Taça do Rei de Espanha, é o segundo clube com mais jogadores: Messi tem a companhia do espanhol Andrés Iniesta, do uruguaio Luis Suárez e do brasileiro Neymar, que se transferiu neste defeso para o Paris Saint-Germain.

Na lista divulgada pela FIFA, em que o grande ausente é Kylian Mbappé, do Mónaco, constam apenas três guarda-redes - Gianluigi Buffon (Juventus), Keylor Navas (Real Madrid) e Manuel Neuer (B. Munique). Por falar em guardiões, o organismo que rege o futebol mundial decidiu na edição de este ano atribuir um prémio ao melhor guarda-redes do ano, mas os nomeados só serão conhecidos em setembro, ao mesmo tempo que serão também anunciados os candidatos ao Prémio Puskas, que distingue o melhor golo. Serão ainda distinguidas a melhor jogadora, treinador de futebol feminino e será também entregue o habitual prémio de fair play.

Os eleitos foram escolhidos por um painel de ex-jogadores (entre eles Diego Maradona, Valderrama, Puyol, Cafú e Van der Sar) e a votação que vai decorrer até ao dia 7 de setembro obedece a vários critérios: os votos dos capitães das várias seleções e respetivos treinadores têm um peso de 50% na decisão final; os adeptos que podem votar no site da FIFA contam 25% para eleição e um grupo de 200 jornalistas terá igual peso.

Caso confirme o favoritismo, Cristiano Ronaldo igualará o número de galardões do rival argentino Lionel Messi, avançado do Barcelona, designado melhor futebolista mundial em 2009, 2010, 2011, 2012 e 2015.