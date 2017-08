Pub

Detentor do título, o Real parece disposto a terminar com a superioridade catalã como ficou demonstrado na Supertaça

Os sete troféus conquistados no último ano e meio, incluindo dois títulos de campeão europeu e um da Liga espanhola, fazem do Real Madrid o grande candidato a vencer a edição da prova que hoje começa em Leganés, cidade-satélite da capital do país vizinho. Depois do inequívoco triunfo na Supertaça disputada na quarta-feira frente ao grande rival Barcelona (5-1 no agregado das duas mãos), o plantel de Zinedine Zidane conquistou um estatuto que lhe fugia há mais de uma década, fazendo soar (ainda mais) os alarmes na Catalunha - onde houve troca de treinador e a saída de um dos principais elementos do plantel, o brasileiro Neymar. E as declarações do central Gerard Piqué no final do encontro do Bernabéu foram bem claras sobre o troca de estatuto, que já se vinha adivinhando há algum tempo: "Desde que voltei ao Barça é a primeira vez que sinto que o Real Madrid nos é superior, tanto a nível de equipa como de clube."

Pela primeira vez em nove anos, os merengues tiveram mais posse de bola (52-48) e, em certos períodos, foram inequivocamente superiores. A expressão de preocupação de Ernesto Valverde - o homem contratado para suprimir a saída de Luis Enrique - durante a partida do Bernabéu foi bem evidente; e o facto de, com a época a começar, o Barcelona ainda andar às apalpadelas no mercado para dar uso aos 222 milhões da venda do astro brasileiro ao Paris SG sustenta as declarações do central culé. Antes de apresentar Paulinho (que atuava na China ao no Guangzhou Evergrande, de Scolari, e é a contratação mais cara até agora dos clubes de La Liga), o diretor desportivo catalão lançou os nomes de Philippe Coutinho (Liverpool) e Dembéle (Dortmund) como estando perto de reforçar a equipa - apenas para Klopp e a direção dos alemães negarem qualquer avanço nas negociações. E, de La Masia, viveiro dos grandes talentos que sustentaram a superioridade blaugrana na última década, não há sinais de muita vida. Claro que há sempre Messi (Iniesta está na fase descendente da carreira, Suárez vai passar o primeiro mês no estaleiro devido a lesão), mas será que o argentino consegue levar a equipa às costas sem escudeiros à sua altura, agora que Neymar preferiu sair da sua sombra?

Mundo blanco

A instabilidade que se vive no Can Barça é a antítese do que se passa no seu grande rival. Três vitórias claras em três jogos, duas Supertaças no bolso e a sensação de que Zidane conseguiu domar, com uma grande dose de bom senso, um balneário que não é considerado fácil. O melhor clube do século XX parece ter finalmente encontrado, com o técnico francês, a estabilidade necessária para viver à altura dos seus pergaminhos. Tem um onze bem definido, jogadores no auge das respetivas carreiras, uma série de jovens talentos prontos para assegurar uma futura transição de "poderes" (a Asensio, Lucas Vásquez, Dani Carvajal e Nacho Fernández juntam-se nomes como Dani Ceballos ou Theo Hernández) e estrelas com capacidade para fazer a diferença em todos os jogos que disputem mesmo que não alinhem sempre de início - Cristiano Ronaldo, é claro, mas também Bale e Benzema, o famoso BBC. Há sobretudo uma equipa em que todos remam para o mesmo lado, o que é primeiro passo para o sucesso.

Estabilidade mas forçada é o que se vive no vizinho Atlético, único clube que pode num ano bom bater-se com os dois colossos da prova. Sem poder inscrever jogadores nesta janela de mercado (devido a irregularidades na contratação de jovens), o clube colchonero vai ter de viver com o que tem, isto numa época em que muda de casa. O Vicente Calderón já faz parte da história e a equipa orientada por Diego Simeone (que pretende garantir a aquisição de Diego Costa ao Chelsea, mesmo que o hispano--brasileiro só possa atuar a partir de janeiro, tal como Vitolo, que foi cedido ao Las Palmas) passará a jogar no novíssimo Wanda Metropolitano, isto embora os trabalhos ainda não tenham terminado - falta licenciar a obra e concluir os acessos, pelo que a estreia no recinto só deverá ocorrer à quarta jornada, perante o Málaga.

Das restantes equipas participantes, há duas que partem com a ambição de lutar por um lugar na Liga dos Campeões e que se conseguem intrometer, para já, no top 10 das contratações mais caras. O Sevilha não é surpresa, mas neste ano terá a companhia do Villarreal, que gastou 28 milhões em dois jogadores. E é preciso contar com as duas equipas bascas, bem como com um Celta de Vigo que tem evoluído de forma clara nos últimos tempos.

Em relação aos recém-promovidos, há a destacar a estreia do Girona - que terá o apoio do Manchester City, nomeadamente através do empréstimo de vários jogadores -, que se juntou aos mais conhecidos Levante e Getafe na subida ao primeiro escalão.

Presença portuguesa

Serão 14 os jogadores portugueses que vão começar esta edição de La Liga, embora alguns tenham a sua situação indefinida. Se Cristiano Ronaldo perdeu as companhias de Pepe e Coentrão em Madrid, a verdade é que terá vários compatriotas com quem se cruzar durante a época: Nélson Semedo juntou-se a André Gomes no Barcelona; João Cancelo, Rúben Vezo e Nani continuam em Valência (embora seja provável que todos saiam); Rúben Semedo e Paulo Oliveira trocaram o Sporting por Villarreal e Eibar (onde continua Bebé), respetivamente; Antunes deixou o frio ucraniano para ingressar no Getafe; Daniel Carriço segue em Sevilha; Luisinho e Bruno Gama mantêm-se na Corunha, ao serviço do Deportivo; e o mesmo sucede com Kévin Rodrigues, internacional sub-21 português que veste as cores da Real Sociedad.