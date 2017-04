Pub

Equipas de Toronto e de San Antonio fecharam as respetivas séries da primeira ronda com vitórias fora de casa

Toronto Raptors, de Este, e San Antonio Spurs, a Oeste, qualificaram-se na quinta-feira para as meias-finais das respetivas conferências da Liga Norte-americana de Basquetebol, fechando em 4-2 as respetivas eliminatórias, decididas à melhor de sete.

Os Raptors foram a Milwaukee vencer os Bucks por 92-89 e somaram o quarto triunfo neste confronto da primeira ronda de Este, enquanto os Spurs foram a Memphis vencer os Grizzlies por 103-96, garantindo vaga nas meias-finais do Oeste.

No jogo de Milwaukee, DeMar DeRozan foi o maior obreiro da vitória decisiva sobre os Bucks, contribuindo com 32 pontos para o triunfo dos visitantes.

Pelo lados dos Bucks, de nada valeu a prestação de Giannis Antetokounmpo, o melhor marcador da equipa da casa, com 34 pontos e nove ressaltos.

Em Memphis, Kawhi Leonard, com 29 pontos e nove ressaltos, e Tony Parker, com 27 pontos, foram as maiores figuras dos Spurs, enquanto do lado dos Grizzlies destacaram-se Mike Conley, com 26 pontos, e Marc Gasol, com 18 pontos, cinco ressaltos e seis assistências.