Após as eliminações de Murray e Djokovic, Milos Raonic é o jogador com o ranking mais alto ainda em prova no Open da Austrália

DN, com Lusa

Milos Raonic e Rafael Nadal são os últimos apurados para os quartos-de-final do Open da Austrália. Esta segunda-feira, o canadiano despachou Roberto Bautista, com 33 ases. E o espanhol afastou Gael Monfils.

O canadiano Milos Raonic (3.º do ranking mundial) qualificou-se para os quartos-de-final do Open da Austrália, ao derrotar o espanhol Roberto Bautista (14.º) por 7-6 (8-6), 3-6, 6-4 e 6-1. Raonic, de 26 anos, fez valer o seu forte serviço e concluiu o encontro com 33 ases.

Já o espanhol Rafael Nadal (9.º da tabela ATP) deixou pelo caminho o francês Gael Monfils (6.º). Nadal, de 30 anos, resolveu o encontro em quatro sets, por 6-3, 6-3, 4-6 e 6-4.

Raonic e Nadal vão agora encontrar-se no duelo mais sonante dos quartos-de-final do major australiano. Após as eliminações inesperadas de Andy Murray (n.º1 muindial) e Novak Djokovic (n.º2), o canadiano é o jogador ainda em prova que exibe o ranking mais alto.

Os outros confrontos dos quartos-de-final, com início terça-feira, vão opor o alemão Mischa Zverev ao suíço Roger Federer, o helvético Stan Wawrinka ao francês Jo-Wilfried Tsonga e o belga David Goffin ao búlgaro Grigor Dimitrov. Goffin apurou-se já esta segunda-feira, ao bater o austríaco Dominic Thiem, por 7-5, 6-7 (4-7), 6-2 e 6-2. E Dimitrov pôs fim à caminhada surpreendente do uzbeque Denis Iztomin (que afastara Djokovic), pelos parciais de 6-2, 6-7 (2-7), 6-2 e 6-1.