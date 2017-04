Pub

O Celtic, já coroado campeão, qualificou-se este domingo para a final da Taça da Escócia em futebol, depois de afastar o rival Rangers, treinado por Pedro Caixinha, por 2-0, nas meias-finais.

Em Hampden Park, em Glasgow, o Celtic adiantou-se no 'old firm', como é conhecido o maior clássico do futebol escocês, logo aos 11 minutos, por Callum McGregor.

Já na segunda parte, Scott Sinclair confirmou o triunfo dos 'católicos', aos 51 minutos, na marcação de uma grande penalidade.

Grande dominador do futebol escocês nos últimos anos, o Celtic não chegava, contudo, a uma final da Taça desde 2012/13, quando venceu a prova pela última vez, aumentando para 36 o número de troféus, mais três do que o Rangers.

Na final, o Celtic vai encontrar o Aberdeen, que, no sábado, bateu o Hibernian, por 3-2.